De passage dans l’émis­sion DiP Impact sur Eurosport, la consul­tante belge, Justine Henin, s’est exprimée sur la mauvaise période que traverse actuel­le­ment Novak Djokovic. Privé de plusieurs tour­nois à causes des restric­tions vacci­nales (Open d’Australie, Indian Wells, Miami) et, par consé­quent, en manque de rythme criant sur le court, le numéro un mondial va une nouvelle fois devoir trouver des solutions.

« Vous devez imaginer ce que tout cela a dû être. Même si vous vous appelez Novak Djokovic, vous restez un être humain. Il ne peut pas avoir traversé tout cela calme­ment. Je ne dis pas que tout cela va avoir un impact sur le reste de sa carrière, mais il doit digérer et se remettre de tout cela. Et ce sont des facteurs qui doivent être pris en compte lorsque nous parlons de lui main­te­nant. Mais je pense qu’il va se réta­blir et que nous retrou­ve­rons tôt ou tard le Djokovic d’antan, donc je ne suis pas trop inquiet à ce stade. Mais ces joueurs ne sont pas non plus des machines, et même s’il nous a montré qu’il pouvait faire face à tant de choses et que plus il était en diffi­culté, plus il pouvait rebondir, combien de temps peut‐il conti­nuer à faire ça ? »