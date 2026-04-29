Nos confères de RTBF ont interrogé Justine Henin au sujet du jeune prodige belge qualifié pour les 1⁄4 de finale à Madrid. Et l’ancienne championne belge ne tarit pas d’éloges le concernant. Il faut dire qu’il fait preuve d’un sacré calme alors qu’il réalise un parcours remarquable à Madrid.
« Dans le tennis masculin, on a deux monstres, quelques certitudes et pas mal d’ouvertures. Je pense qu’il y a de la place mais je n’aime pas trop me positionner là‐dessus parce que ça dépend de beaucoup d’éléments. On sait que la transition junior‐circuit pro est un moment très important et c’est ce qu’il est en train de vivre. On va voir maintenant comme il va continuer à franchir les caps »
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 11:20