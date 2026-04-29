Accueil ATP

Justine Henin croit en Blockx : « Dans le tennis masculin, on a deux monstres, quelques certi­tudes et pas mal d’ouvertures »

Par
Laurent Trupiano
-
258

Nos confères de RTBF ont inter­rogé Justine Henin au sujet du jeune prodige belge qualifié pour les 14 de finale à Madrid. Et l’an­cienne cham­pionne belge ne tarit pas d’éloges le concer­nant. Il faut dire qu’il fait preuve d’un sacré calme alors qu’il réalise un parcours remar­quable à Madrid.

« Dans le tennis masculin, on a deux monstres, quelques certi­tudes et pas mal d’ouvertures. Je pense qu’il y a de la place mais je n’aime pas trop me posi­tionner là‐dessus parce que ça dépend de beau­coup d’éléments. On sait que la tran­si­tion junior‐circuit pro est un moment très impor­tant et c’est ce qu’il est en train de vivre. On va voir main­te­nant comme il va conti­nuer à fran­chir les caps »

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥