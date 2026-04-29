Nos confères de RTBF ont inter­rogé Justine Henin au sujet du jeune prodige belge qualifié pour les 1⁄ 4 de finale à Madrid. Et l’an­cienne cham­pionne belge ne tarit pas d’éloges le concer­nant. Il faut dire qu’il fait preuve d’un sacré calme alors qu’il réalise un parcours remar­quable à Madrid.

« Dans le tennis masculin, on a deux monstres, quelques certi­tudes et pas mal d’ouvertures. Je pense qu’il y a de la place mais je n’aime pas trop me posi­tionner là‐dessus parce que ça dépend de beau­coup d’éléments. On sait que la tran­si­tion junior‐circuit pro est un moment très impor­tant et c’est ce qu’il est en train de vivre. On va voir main­te­nant comme il va conti­nuer à fran­chir les caps »