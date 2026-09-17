Invitée à s’ex­primer, sur le plateau d’Eurosport, après le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, son deuxième titre du Grand Chelem après Roland‐Garros en juin dernier, Justine Henin a tenu à rende hommage à la rési­lience du joueur alle­mand, qui n’a jamais lâché même après sa fameuse bles­sure à la cheville en demi‐finales de Roland‐Garros 2022.

« Il y a quand même beau­coup de joueurs qui sont très irré­gu­liers, qui se blessent, dont Alcaraz et Sinner qui ont beau­coup donné ces deux dernières années, mais à travers tout cela, il faut garder le cap. Et Zverev a cette capa­cité, depuis sa terrible entorse à Roland‐Garros, à très peu se blesser. Il arrive à enchaîner, semaine après semaine, en culti­vant cette envie et cette moti­va­tion et, quelque part, il est récom­pensé pour cela. »