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Justine Henin : « Depuis sa terrible entorse à la cheville à Roland‐Garros contre Rafael Nadal, Alexander Zverev se blesse très peu, tout en culti­vant cette envie et cette moti­va­tion. Et il est récom­pensé pour cela »

Par
Thomas S
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Invitée à s’ex­primer, sur le plateau d’Eurosport, après le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, son deuxième titre du Grand Chelem après Roland‐Garros en juin dernier, Justine Henin a tenu à rende hommage à la rési­lience du joueur alle­mand, qui n’a jamais lâché même après sa fameuse bles­sure à la cheville en demi‐finales de Roland‐Garros 2022. 

« Il y a quand même beau­coup de joueurs qui sont très irré­gu­liers, qui se blessent, dont Alcaraz et Sinner qui ont beau­coup donné ces deux dernières années, mais à travers tout cela, il faut garder le cap. Et Zverev a cette capa­cité, depuis sa terrible entorse à Roland‐Garros, à très peu se blesser. Il arrive à enchaîner, semaine après semaine, en culti­vant cette envie et cette moti­va­tion et, quelque part, il est récom­pensé pour cela. »

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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