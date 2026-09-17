Invitée à s’exprimer, sur le plateau d’Eurosport, après le sacre d’Alexander Zverev à l’US Open, son deuxième titre du Grand Chelem après Roland‐Garros en juin dernier, Justine Henin a tenu à rende hommage à la résilience du joueur allemand, qui n’a jamais lâché même après sa fameuse blessure à la cheville en demi‐finales de Roland‐Garros 2022.
« Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont très irréguliers, qui se blessent, dont Alcaraz et Sinner qui ont beaucoup donné ces deux dernières années, mais à travers tout cela, il faut garder le cap. Et Zverev a cette capacité, depuis sa terrible entorse à Roland‐Garros, à très peu se blesser. Il arrive à enchaîner, semaine après semaine, en cultivant cette envie et cette motivation et, quelque part, il est récompensé pour cela. »
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 13:13