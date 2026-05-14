Alexander Zverev a quand même le don de donner le bâton pour se faire battre.
Quelques jours après ses propos polémiques concernant la qualité des courts à Rome, suite à sa défaite embrassante en huitièmes de finale, l’Allemand s’est cette fois distingué en interpellant directement le média Tennis Channel sur leur manière de diffuser les passages de leurs petits jeux avec les joueurs.
Invitée à réagir à cette sortie tout sauf indispensable, Justine Henin, consultante pour Eurosport, a fait part d’une certaine incompréhension sur les priorités du joueur allemand.
« C’est étonnant de mettre son énergie sur des choses comme celles‐là. Après c’est vrai qu’il y a de plus en plus d’activités de promotion du tennis pour les joueurs, mais ils en bénéficient grandement, cela fait partie du jeu et de leur métier aujourd’hui. Mais c’est étonnant d’y réagir en fait. Il a dit qu’il devait se reposer Alexander Zverev, c’est quoi alors cette activité ? Cela démontre aussi toute sa difficulté à mettre son énergie au bon endroit. »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 16:40