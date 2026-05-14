Alexander Zverev a quand même le don de donner le bâton pour se faire battre.

Quelques jours après ses propos polé­miques concer­nant la qualité des courts à Rome, suite à sa défaite embras­sante en huitièmes de finale, l’Allemand s’est cette fois distingué en inter­pel­lant direc­te­ment le média Tennis Channel sur leur manière de diffuser les passages de leurs petits jeux avec les joueurs.

Invitée à réagir à cette sortie tout sauf indis­pen­sable, Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a fait part d’une certaine incom­pré­hen­sion sur les prio­rités du joueur allemand.

« C’est éton­nant de mettre son énergie sur des choses comme celles‐là. Après c’est vrai qu’il y a de plus en plus d’ac­ti­vités de promo­tion du tennis pour les joueurs, mais ils en béné­fi­cient gran­de­ment, cela fait partie du jeu et de leur métier aujourd’hui. Mais c’est éton­nant d’y réagir en fait. Il a dit qu’il devait se reposer Alexander Zverev, c’est quoi alors cette acti­vité ? Cela démontre aussi toute sa diffi­culté à mettre son énergie au bon endroit. »