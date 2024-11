La septuple lauréate en Grand Chelem et consul­tante d’Eurosport France, Justine Henin, a insisté sur l’hu­mi­lité et l’es­prit d’équipe de Rafael Nadal, retraité depuis mardi et l’éli­mi­na­tion de l’Espagne en quarts de finale de la Coupe Davis.

« Finalement, Nadal gagnait en équipe, mais il perdait seul. Après avoir arrêté de jouer, j’ai eu la chance de l’in­ter­viewer à Roland‐Garros. On avait parlé de ça. On a parlé du clan, de son entou­rage, de sa capa­cité à ne se cher­cher aucune excuse sur le court. Il ne perdait pas seul, parce qu’il avait le soutien de son clan, mais il prenait ses respon­sa­bi­lités en perma­nence. Je pense que c’est impor­tant, cette respon­sa­bi­li­sa­tion. Il a toujours été acteur de ce qu’il a fait. »