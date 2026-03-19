Invitée à revenir sur la victoire de Jannik Sinner contre Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, et notam­ment sur le tie‐break du deuxième set où l’Italien, mené 4 points à 0, a inscrit sept points de suite, Justine Henin a livré son ressenti chez nos confrères d’Eurosport.

« Medvedev peut s’en vouloir dans ce tie‐break, mais c’est toute la force d’un joueur comme Sinner. Et d’ailleurs, quand on voit son clan l’en­cou­rager, à 4–1, il y a un calme, il y a une confiance dans la capa­cité du joueur à réagir. J’ai senti, à ce moment‐là, même encore un peu plus de déter­mi­na­tion chez Sinner que chez Medvedev, comme s’il était davan­tage prêt à aller gagner cette finale. Le Russe la voulait, il venait de battre Alcaraz, il avait envie d’aller au bout. Mais on sentait un Sinner vrai­ment déterminé. »