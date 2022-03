Après avoir évoqué le cas Novak Djokovic et sa sépa­ra­tion avec son mythique coach, Marian Vajda, Justine Henin est revenue sur l’une des grosses infor­ma­tions de ces derniers jours : la troi­sième colla­bo­ra­tion entre Andy Murray et Ivan Lendl. Et comme beau­coup d’ob­ser­va­teurs, la Belge a fait part de son étonnement.

« Le fait qu’Ivan Lendl et Andy Murray travaillent de nouveau ensemble est une grosse surprise, même s’ils ont bien travaillé ensemble par le passé. J’ai beau­coup de respect pour Andy Murray parce qu’il cherche toujours à revenir. On sent qu’il y a toujours ce plaisir d’être là, cette envie de se dépasser, d’aller de l’avant. Est‐ce que ça va marcher ? Cela dépend de l’ob­jectif qu’il se fixe. Par expé­rience person­nelle, je peux dire que c’est aussi le plaisir de l’aven­ture humaine. Pouvoir s’en­tourer des meilleures personnes et sentir le bon moment. S’ils sont revenus l’un vers l’autre, c’est parce qu’il y a des choses posi­tives qui leur permettent à tous les deux de conti­nuer à avancer et à grandir. »