Consultante pour Eurosport, Justine Henin a passé en revue, via le podcast Legends’ voice, l’ac­tua­lité du circuit masculin avec la nouvelle prise de pouvoir de Daniil Medvedev. Et selon la Belge, le fait que le Russe ait échoué en finale de l’Open d’Australie vient ternir la teneur de ce petit exploit.

« La posi­tion de Daniil Medvedev en tant que numéro 1 est un peu diffé­rente de celle de Barty. On aime toujours voir un joueur reven­di­quer cette place pendant une période de domi­na­tion, car cela donne plus de poids à l’ex­ploit. On peut dire que Medvedev aurait dû gagner l’Open d’Australie et c’est proba­ble­ment quelque chose qu’il regret­tera long­temps. En début d’année, il s’est passé beau­coup de choses avec l’ab­sence de Djokovic et la folie Nadal qui a rebattu les cartes… tout cela fait un peu oublier la prise de pouvoir de Medvedev. »