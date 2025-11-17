Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz dominent de la tête et des épaules le tennis mondial, Justine Henin a évoqué sur Eurosport le fossé qui se creuse avec le reste du circuit.
« On a un Top 10 qui a été chamboulé, avec des joueurs qui en sont sortis après avoir beaucoup donné ces dernières années, Rublev, Medvedev, Ruud… Tsitsipas, ça fait déjà un moment. Certains arrivent, d’autres reviennent, mais on a vu les lacunes d’Auger‐Aliassime, on a du mal à imaginer que De Minaur puisse aller beaucoup plus haut, donc… »
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 16:44