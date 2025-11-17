AccueilATPJustine Henin : "On a vu les lacunes d'Auger-Aliassime et on a...
Justine Henin : « On a vu les lacunes d’Auger‐Aliassime et on a du mal à imaginer que De Minaur puisse aller beau­coup plus haut, donc… »

Par Baptiste Mulatier

Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz dominent de la tête et des épaules le tennis mondial, Justine Henin a évoqué sur Eurosport le fossé qui se creuse avec le reste du circuit. 

« On a un Top 10 qui a été cham­boulé, avec des joueurs qui en sont sortis après avoir beau­coup donné ces dernières années, Rublev, Medvedev, Ruud… Tsitsipas, ça fait déjà un moment. Certains arrivent, d’autres reviennent, mais on a vu les lacunes d’Auger‐Aliassime, on a du mal à imaginer que De Minaur puisse aller beau­coup plus haut, donc… » 

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 16:44

