Interrogée par Eurosport sur la possi­bi­lité pour Novak Djokovic de devenir GOAT à l’issue de l’US Open, Justine Henin a reconnu qu’il sera très compliqué pour la concur­rence actuelle et future de venir le titiller sur les records accumulés.

« Ce qu’est en train de faire Novak Djokovic qui reste, qu’on le veuille ou non un peu dans l’ombre, qui ne sera jamais véri­ta­ble­ment le héros et l’idole que sont Roger Federer et Rafael Nadal, à une ère où le tennis est à un niveau excep­tionnel et notam­ment sur le plan physique, c’est très impres­sion­nant. C’est toujours diffi­cile de comparer les époques mais on est à une ère du tennis masculin où il sera diffi­cile de connaître mieux dans les décen­nies à venir. […] Et si on parle de record, je pense que Novak Djokovic sera bientôt le mieux placé et qu’il sera peut‐être impos­sible d’aller chercher. »