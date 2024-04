Consultante pour Eurosport et invitée à réagir au début de saison tout simple­ment excep­tionnel de Jannik Sinner (trois titres dont l’Open d’Australie et un bilan de 21 victoires pour une seule défaite), Justine Henin a expliqué qu’a­vant d’en­tre­voir la place de numéro 1 mondial, l’Italien avait encore un peu de travail.

« C’est le plus fort pour le moment. Il l’a montré depuis le début de cette saison en étant extrê­me­ment domi­na­teur. Les résul­tats sont la consé­quence du tennis qu’il déve­loppe, de la confiance accu­mulée avec les victoires. Le clas­se­ment se calcule sur 52 semaines et c’est la consé­quence. Il deviendra numéro 1 mondial s’il arrive à rester aussi auto­ri­taire. Quand on a un début de saison comme celui‐là, on se donne une bonne chance d’at­teindre son objectif. Mais ça passera par le travail qui amènera le résultat qui, lui‐même, amènera le clas­se­ment. Il a certai­ne­ment d’autres objec­tifs encore avant de devenir numéro 1 mondial. »