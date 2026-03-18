Invitée à revenir sur le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 d’Indian Wells chez nos confrères d’Eurosport, Justine Henin a estimé que malgré la performance de l’Italien, il possédait encore une marge sur ses adversaires.
« Moi, il ne m’a pas forcément impressionné, Jannik Sinner. Et c’est cela qui est terrible en fait, c’est de le voir s’imposer avec une relative facilité, même s’il y a eu des match où il a été, heureusement, très accroché. Il y a eu cette finale (face à Medvedev), bien sûr, on a vu Fonseca venir le titiller un petit peu. Mais en regardant cette finale, dans laquelle il a été quand même bousculé, à la fin il a quand même une marge. C’est en tout cas ce que je ressentais en revoyant cette finale. Quand Medvedev commençait à augmenter la cadence, il a quand même cette capacité à répondre et une gestion des moments qui fait qu’il arrive à émerger. Sa gestion notamment du tie‐break dans le deuxième set, il n’y a pas de panique. En termes de gestion, je l’ai trouvé assez brillant sur le tournoi mais en termes de jeu, je l’ai déjà vu beaucoup plus convaincant. Et pourtant, il gagne Indian Wells, pour la première fois de sa carrière, en ne perdant pas le moindre set. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 18:18