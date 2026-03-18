Invitée à revenir sur le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 d’Indian Wells chez nos confrères d’Eurosport, Justine Henin a estimé que malgré la perfor­mance de l’Italien, il possé­dait encore une marge sur ses adversaires.

« Moi, il ne m’a pas forcé­ment impres­sionné, Jannik Sinner. Et c’est cela qui est terrible en fait, c’est de le voir s’im­poser avec une rela­tive faci­lité, même s’il y a eu des match où il a été, heureu­se­ment, très accroché. Il y a eu cette finale (face à Medvedev), bien sûr, on a vu Fonseca venir le titiller un petit peu. Mais en regar­dant cette finale, dans laquelle il a été quand même bous­culé, à la fin il a quand même une marge. C’est en tout cas ce que je ressen­tais en revoyant cette finale. Quand Medvedev commen­çait à augmenter la cadence, il a quand même cette capa­cité à répondre et une gestion des moments qui fait qu’il arrive à émerger. Sa gestion notam­ment du tie‐break dans le deuxième set, il n’y a pas de panique. En termes de gestion, je l’ai trouvé assez brillant sur le tournoi mais en termes de jeu, je l’ai déjà vu beau­coup plus convain­cant. Et pour­tant, il gagne Indian Wells, pour la première fois de sa carrière, en ne perdant pas le moindre set. »