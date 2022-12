Revenant sur le plateau d’Eurosport sur son moment le plus marquant de la saison, Justine Henin, après avoir rendu un formi­dable hommage à Rafael Nadal, s’est cette fois penchée sur le cas du malheu­reux Danill Medvedev qui a certai­ne­ment entrevu la victoire un peu trop rapi­de­ment en ce 30 janvier 2022 après avoir mené deux manches à rien.

« Cette finale du côté de Daniil Medvedev ne va pas condi­tionner le reste de sa saison mais en tout cas va lui faire mal, qui, sur la lancée de sa victoire à l’US Open, s’est fina­le­ment peut‐être vu vain­queur un peu trop vite dans cette partie. Et c’était sans compter l’énorme cham­pion qu’est Rafael Nadal. Et c’est vrai qu’on n’ima­gi­nait pas voir Rafael Nadal autant nous emporter à Melbourne, et moi, c’est vrai­ment un moment qui m’a énor­mé­ment touchée. »