L’information faisait l’effet d’une bombe ce mardi. Novak Djokovic annon­çait sur ses réseaux sociaux la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Andy Murray. Une première expé­rience d’en­traî­neur qui aura tourné court pour le triple cham­pion en Grand Chelem.

Si plusieurs obser­va­teurs s’in­ter­rogent sur le timing choisi, à moins de deux semaines de Roland‐Garros, Justine Henin n’est pas étonnée.

« Je ne suis pas surprise par cette déci­sion. Nous pouvons parler du moment choisi pour la prendre. Nous pensions qu’ils seraient peut‐être allés à Wimbledon ensemble. C’est ce qu’ils ont dit après l’Open d’Australie : “Parlons‐en et voyons si nous voulons toujours colla­borer”. Mais s’attendaient‐ils vrai­ment à quelque chose ? Tous les deux ? Ce qui est certain, c’est que Djokovic savait qu’Andy Murray serait utile, mais c’était aussi pour apporter quelque chose de frais, une certaine puis­sance, en se disant : « Avec Andy Murray, je dois trouver cette moti­va­tion, lui offrir ma moti­va­tion ». ll pense proba­ble­ment à cela, à cette moti­va­tion, et c’est pour­quoi il a pris cette déci­sion main­te­nant », a estimé l’an­cienne numéro un mondiale, dans les colonnes de TNT Sports.