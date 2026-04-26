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Justine Henin sur Moïse Kouamé, grand espoir du tennis fran­çais : « On a compris tout de suite qui on avait en face de nous »

Par
Thomas S
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Justine Henin ne s’en­nuie pas depuis qu’elle a pris sa retraite des courts en 2011. Consultante pour la télé­vi­sion, sur Eurosport et France TV, la septuple lauréate en Grand Chelem est égale­ment direc­trice d’une académie en Belgique où elle a vu passer quelques jeunes talent dont le Français, Moïse Kouamé (17 ans, 358e mondial).

Interrogée à son sujet lors d’une inter­view réalisée pour la RTBF, Justine a loué les qualités du protégé de Richard Gasquet, sans pour autant s’enflammer. 

« Il a très envie. C’est vrai­ment un bosseur. On a compris tout de suite qui on avait en face de nous par rapport à ça. Il a cette envie d’apprendre, cette envie de progresser. Mais il a une forme d’urgence aussi. C’est à la fois positif et puis ça peut être aussi un obstacle par moments. Parce qu’il n’y a rien à faire, dans une forma­tion, il faut du temps pour travailler les choses, pour les inté­grer, pour passer des caps. On a toujours envie d’être un peu plus loin que là où on est déjà et c’est ce qui permet d’avancer. Mais Moïse, il a cette ambi­tion et il est prêt à se donner des moyens pour ça. »

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 17:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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