Justine Henin ne s’en­nuie pas depuis qu’elle a pris sa retraite des courts en 2011. Consultante pour la télé­vi­sion, sur Eurosport et France TV, la septuple lauréate en Grand Chelem est égale­ment direc­trice d’une académie en Belgique où elle a vu passer quelques jeunes talent dont le Français, Moïse Kouamé (17 ans, 358e mondial).

Interrogée à son sujet lors d’une inter­view réalisée pour la RTBF, Justine a loué les qualités du protégé de Richard Gasquet, sans pour autant s’enflammer.

« Il a très envie. C’est vrai­ment un bosseur. On a compris tout de suite qui on avait en face de nous par rapport à ça. Il a cette envie d’apprendre, cette envie de progresser. Mais il a une forme d’urgence aussi. C’est à la fois positif et puis ça peut être aussi un obstacle par moments. Parce qu’il n’y a rien à faire, dans une forma­tion, il faut du temps pour travailler les choses, pour les inté­grer, pour passer des caps. On a toujours envie d’être un peu plus loin que là où on est déjà et c’est ce qui permet d’avancer. Mais Moïse, il a cette ambi­tion et il est prêt à se donner des moyens pour ça. »