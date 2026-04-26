Justine Henin ne s’ennuie pas depuis qu’elle a pris sa retraite des courts en 2011. Consultante pour la télévision, sur Eurosport et France TV, la septuple lauréate en Grand Chelem est également directrice d’une académie en Belgique où elle a vu passer quelques jeunes talent dont le Français, Moïse Kouamé (17 ans, 358e mondial).
Interrogée à son sujet lors d’une interview réalisée pour la RTBF, Justine a loué les qualités du protégé de Richard Gasquet, sans pour autant s’enflammer.
« Il a très envie. C’est vraiment un bosseur. On a compris tout de suite qui on avait en face de nous par rapport à ça. Il a cette envie d’apprendre, cette envie de progresser. Mais il a une forme d’urgence aussi. C’est à la fois positif et puis ça peut être aussi un obstacle par moments. Parce qu’il n’y a rien à faire, dans une formation, il faut du temps pour travailler les choses, pour les intégrer, pour passer des caps. On a toujours envie d’être un peu plus loin que là où on est déjà et c’est ce qui permet d’avancer. Mais Moïse, il a cette ambition et il est prêt à se donner des moyens pour ça. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 17:08