Au micro d’Eurosport, Justin Henin a mis en garde le tennis fran­çais en général : atten­tion à ne pas mettre trop de pres­sion sur Ugo Humbert (14e mondial) et Arthur Fils (20e), de plus en plus proches du top 10.

« Ugo Humbert et Arthur Fils ne portent pas le tennis fran­çais non plus. Et ils n’ont pas l’obli­ga­tion de porter le tennis fran­çais. On est dans un sport indi­vi­duel. Chacun regarde sa propre carrière. Maintenant, on sait aussi que partager des choses et créer des choses, c’est fonda­mental, donc si un joueur peut aller cher­cher un grand titre, ou rentrer dans le top 10, ça va générer encore davan­tage de choses posi­tives. Mais le danger pour chacun, c’est comment observer cette concur­rence, comment s’en servir, comment aller puiser de l’énergie et une inspi­ra­tion sans que ça devienne une pres­sion qui empêche et qui freine. Il faut être un peu égoïste dans ce monde‐là. Je pense que tous les joueurs le sont, d’une manière ou d’une autre, et c’est tota­le­ment normal et logique. »