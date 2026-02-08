S’il est déjà devenu le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière, en rempor­tant chacun des quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz peut‐il désor­mais viser un Grand Chelem calen­daire (en gagnant l’Open d’Australie, Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open la même année) ?

De passage dans un podcast russe, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’ancien numéro 1 mondial Yevgeny Kafelnikov a répondu à cette question.

« Non, il ne rempor­tera pas les quatre tour­nois du Grand Chelem cette année. Jannik Sinner ne le permettra pas. Je pense que Carlos rempor­tera Roland Garros, mais pas l’US Open. »

La route est en effet encore très longue mais rien ne semble impos­sible avec Carlos Alcaraz.