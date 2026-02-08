S’il est déjà devenu le plus jeune joueur à réaliser le Grand Chelem en carrière, en remportant chacun des quatre tournois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz peut‐il désormais viser un Grand Chelem calendaire (en gagnant l’Open d’Australie, Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open la même année) ?
De passage dans un podcast russe, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’ancien numéro 1 mondial Yevgeny Kafelnikov a répondu à cette question.
« Non, il ne remportera pas les quatre tournois du Grand Chelem cette année. Jannik Sinner ne le permettra pas. Je pense que Carlos remportera Roland Garros, mais pas l’US Open. »
La route est en effet encore très longue mais rien ne semble impossible avec Carlos Alcaraz.
Publié le dimanche 8 février 2026 à 12:26