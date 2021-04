Malgré sa défaite ce mardi à Estoril face à Marin Cilic (6–3, 1–6, 6–4), Carlos Alcaraz, le jeune prodige espa­gnol de 17 ans, continue de faire parler de lui. Vainqueur de trois tour­nois Challenger sur terre battue en 2020 (Alicante, Barcelone et Trieste), le jeune espoir qui aura 18 ans le 5 mai prochain fait désor­mais face au circuit principal.

Pour Yevgeny Kafelnikov, vain­queur de Roland‐Garros 1996 et ex numéro 1 mondial, cela ne fait aucun doute qu’Alcaraz est déjà un grand joueur de terre battue et sera même un vain­queur de Roland‐Garros à l’avenir.

« Je regarde « Alcatraz » battre Cilic. Le gamin a un excellent jeu ! […] Ce sera un vain­queur de Roland‐Garros. »