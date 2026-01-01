Interrogé par nos confrères du site Clay sur la possibilité que Zverev gagne un tournoi du Grand Chelem, l’ancien numéro 1 mondial russe a bien voulu apporter sa réponse.
« Je n’en ai aucune idée. Il a 28 ans maintenant, donc il a encore une chance. Il y a des exemples : Tomas Muster a remporté son premier Grand Chelem à cet âge‐là. Mais la concurrence est féroce, avec Alcaraz et Sinner qui dominent complètement le circuit. Il n’est pas facile de progresser à ce stade de sa carrière, car cela demande beaucoup de sacrifices : changer sa façon de s’entraîner, modifier de nombreux aspects de son jeu… C’est la même chose pour Medvedev. À moins d’un changement radical, il ne pourra plus prétendre à un Grand Chelem. Il y a beaucoup de choses qu’ils doivent changer, mais la question principale est : sont‐ils prêts à s’investir pleinement, 24 h/24 et 7 j/7, pour progresser ? Parfois, les joueurs ne sont pas prêts à le faire. Ils se contentent de ce qu’ils ont déjà »
