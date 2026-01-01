Interrogé par nos confrères du site Clay sur la possi­bi­lité que Zverev gagne un tournoi du Grand Chelem, l’an­cien numéro 1 mondial russe a bien voulu apporter sa réponse.

« Je n’en ai aucune idée. Il a 28 ans main­te­nant, donc il a encore une chance. Il y a des exemples : Tomas Muster a remporté son premier Grand Chelem à cet âge‐là. Mais la concur­rence est féroce, avec Alcaraz et Sinner qui dominent complè­te­ment le circuit. Il n’est pas facile de progresser à ce stade de sa carrière, car cela demande beau­coup de sacri­fices : changer sa façon de s’en­traîner, modi­fier de nombreux aspects de son jeu… C’est la même chose pour Medvedev. À moins d’un chan­ge­ment radical, il ne pourra plus prétendre à un Grand Chelem. Il y a beau­coup de choses qu’ils doivent changer, mais la ques­tion prin­ci­pale est : sont‐ils prêts à s’in­vestir plei­ne­ment, 24 h/24 et 7 j/7, pour progresser ? Parfois, les joueurs ne sont pas prêts à le faire. Ils se contentent de ce qu’ils ont déjà »