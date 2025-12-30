Invité à se prononcer sur la possi­bi­lité de voir Novak Djokovic soulever un 25e trophée du Grand Chelem en 2026, lors de sa dernière inter­view accordée à nos confrères de Clay, Ievgueni Kafelnikov s’est montré très pessimiste.

« Honnêtement, je doute qu’il y parvienne (à remporter un 25e Grand Chelem). C’est sans aucun doute le meilleur joueur de tous les temps, mais riva­liser avec ces jeunes… Novak n’a même plus 35 ans, il en a 39 (en mai). Croyez‐moi, le corps et le méta­bo­lisme ne te permettent pas de récu­pérer assez vite ni de bouger comme un jeune joueur. Personne ne peut vaincre la nature. Un joueur de 39 ans est tout simple­ment trop vieux pour riva­liser avec un joueur de 22 ans au sommet de sa forme physique. Il peut conti­nuer à parti­ciper à des tour­nois au meilleur des trois sets, mais au meilleur des cinq… c’est prati­que­ment impossible. »