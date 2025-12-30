AccueilATPKafelnikov catégorique sur Novak Djokovic : "Personne ne peut vaincre la nature....
ATP

Kafelnikov caté­go­rique sur Novak Djokovic : « Personne ne peut vaincre la nature. À 39 ans, on est tout simple­ment trop vieux pour riva­liser avec un joueur de 22 ans au sommet de sa forme physique »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Invité à se prononcer sur la possi­bi­lité de voir Novak Djokovic soulever un 25e trophée du Grand Chelem en 2026, lors de sa dernière inter­view accordée à nos confrères de Clay, Ievgueni Kafelnikov s’est montré très pessimiste. 

« Honnêtement, je doute qu’il y parvienne (à remporter un 25e Grand Chelem). C’est sans aucun doute le meilleur joueur de tous les temps, mais riva­liser avec ces jeunes… Novak n’a même plus 35 ans, il en a 39 (en mai). Croyez‐moi, le corps et le méta­bo­lisme ne te permettent pas de récu­pérer assez vite ni de bouger comme un jeune joueur. Personne ne peut vaincre la nature. Un joueur de 39 ans est tout simple­ment trop vieux pour riva­liser avec un joueur de 22 ans au sommet de sa forme physique. Il peut conti­nuer à parti­ciper à des tour­nois au meilleur des trois sets, mais au meilleur des cinq… c’est prati­que­ment impossible. »

Publié le mardi 30 décembre 2025 à 14:44

Article précédent
Rafael Nadal : « Quand je regarde un match de tennis, c’est impos­sible de ne pas me comporter de cette manière »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.