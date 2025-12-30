Invité à se prononcer sur la possibilité de voir Novak Djokovic soulever un 25e trophée du Grand Chelem en 2026, lors de sa dernière interview accordée à nos confrères de Clay, Ievgueni Kafelnikov s’est montré très pessimiste.
« Honnêtement, je doute qu’il y parvienne (à remporter un 25e Grand Chelem). C’est sans aucun doute le meilleur joueur de tous les temps, mais rivaliser avec ces jeunes… Novak n’a même plus 35 ans, il en a 39 (en mai). Croyez‐moi, le corps et le métabolisme ne te permettent pas de récupérer assez vite ni de bouger comme un jeune joueur. Personne ne peut vaincre la nature. Un joueur de 39 ans est tout simplement trop vieux pour rivaliser avec un joueur de 22 ans au sommet de sa forme physique. Il peut continuer à participer à des tournois au meilleur des trois sets, mais au meilleur des cinq… c’est pratiquement impossible. »
