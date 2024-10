Dans des propos accordés au « Best Tennis Podcast » et rapportés par le site russe Championnat, l’an­cien numéro 1 mondial Evgueni Kafelnikov révèle une diffé­rence majeure entre sa géné­ra­tion et l’actuelle.

« Les joueurs de mon époque pouvaient passer la moitié de la nuit dans un club avant un match à Monte‐Carlo, Paris ou New York. C’était normal. Maintenant, personne ne le permet. Comment jouer après une gueule de bois ? Très simple. Ils étaient jeunes. Le corps a fait face. Cela faisait partie inté­grante de la vie, qui était unique et inou­bliable. Je ne l’ou­blierai jamais. »