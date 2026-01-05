Ievgueni Kafelnikov n’a pas parlé pour ne rien dire lors de sa dernière interview accordée à nos confrères de Clay.
Après avoir expliqué qu’il n’était pas correct de la part de Carlos Alcaraz de critiquer le calendrier tout en participant à de nombreuses exhibitions et estimé que Novak Djokovic ne pouvait pas vaincre la nature, l’ancien numéro 1 mondial s’en est notamment pris à l’ATP sur son intention de réduire considérablement le nombre de tournois de catégorie 250 au profit des plus gros évènements comme les Masters 1000.
Et pour illustrer son propos, Kafelnikov n’a pas hésité à mettre Alexander Bublik en face de ses contradictions.
« Supprimer les tournois de catégorie 250 n’est pas une bonne idée du tout. Qu’est‐ce que tu essaies de créer ? Tu essaies de créer ce circuit bidon où personne n’a la moindre chance de percer. Les jeunes joueurs ont besoin d’un parcours. À mon époque, on jouait des tournois satellites et des Challengers, on se battait pour accéder au circuit. Les jeunes joueurs devraient savoir à quel point il est difficile de devenir un joueur de classe mondiale. Les tournois 250 sont nécessaires, ils aident les jeunes joueurs à se développer et ils promeuvent le tennis à l’échelle mondiale. Je me souviens qu’il y a quelques années, Alexander Bublik disait que les tournois 250 étaient une connerie. Ce type a remporté trois ou quatre tournois 250 cette année, ce qui l’a aidé à se hisser dans le top 20. En plus de cela, il a pris confiance en lui et est devenu un meilleur joueur. Chaque étape est importante. »
