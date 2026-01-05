Ievgueni Kafelnikov n’a pas parlé pour ne rien dire lors de sa dernière inter­view accordée à nos confrères de Clay.

Après avoir expliqué qu’il n’était pas correct de la part de Carlos Alcaraz de criti­quer le calen­drier tout en parti­ci­pant à de nombreuses exhi­bi­tions et estimé que Novak Djokovic ne pouvait pas vaincre la nature, l’an­cien numéro 1 mondial s’en est notam­ment pris à l’ATP sur son inten­tion de réduire consi­dé­ra­ble­ment le nombre de tour­nois de caté­gorie 250 au profit des plus gros évène­ments comme les Masters 1000.

Et pour illus­trer son propos, Kafelnikov n’a pas hésité à mettre Alexander Bublik en face de ses contradictions.

« Supprimer les tour­nois de caté­gorie 250 n’est pas une bonne idée du tout. Qu’est‐ce que tu essaies de créer ? Tu essaies de créer ce circuit bidon où personne n’a la moindre chance de percer. Les jeunes joueurs ont besoin d’un parcours. À mon époque, on jouait des tour­nois satel­lites et des Challengers, on se battait pour accéder au circuit. Les jeunes joueurs devraient savoir à quel point il est diffi­cile de devenir un joueur de classe mondiale. Les tour­nois 250 sont néces­saires, ils aident les jeunes joueurs à se déve­lopper et ils promeuvent le tennis à l’échelle mondiale. Je me souviens qu’il y a quelques années, Alexander Bublik disait que les tour­nois 250 étaient une connerie. Ce type a remporté trois ou quatre tour­nois 250 cette année, ce qui l’a aidé à se hisser dans le top 20. En plus de cela, il a pris confiance en lui et est devenu un meilleur joueur. Chaque étape est importante. »