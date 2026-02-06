S’il est passé proche d’un 25e titre majeur, qui lui permet­trait de devenir, symbo­li­que­ment, le seul déten­teur du record en Grand Chelem (devant Margaret Court), Novak Djokovic a déjà fini le jeu. Il a tout gagné. Et il a encore montré qu’il était un immense cham­pion. Une légende.

De passage dans un podcast russe, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’an­cien numéro 1 mondial Yevgeny Kafelnikov a livré son analyse sur la finale entre le Serbe et Carlos Alcaraz.

« Je ne connais pas les chiffres d’au­dience des retrans­mis­sions télé­vi­sées du match, mais je suis sûr qu’ils étaient énormes. Un large public de fans de tennis était rivé à ce match. Tout le monde regar­dait pour voir si Novak allait remporter son 25e Grand Chelem, ou si Alcaraz allait faire le Grand Chelem calen­daire à seule­ment 22 ans. Pour être honnête, lorsque Carlos Alcaraz a remporté le deuxième set, je savais déjà que Novak ne serait pas capable de gagner deux sets supplé­men­taires. En jouant le type de tennis éner­gi­vore qu’ils ont montré dans les deux premiers sets. »