S’il est passé proche d’un 25e titre majeur, qui lui permettrait de devenir, symboliquement, le seul détenteur du record en Grand Chelem (devant Margaret Court), Novak Djokovic a déjà fini le jeu. Il a tout gagné. Et il a encore montré qu’il était un immense champion. Une légende.
De passage dans un podcast russe, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’ancien numéro 1 mondial Yevgeny Kafelnikov a livré son analyse sur la finale entre le Serbe et Carlos Alcaraz.
« Je ne connais pas les chiffres d’audience des retransmissions télévisées du match, mais je suis sûr qu’ils étaient énormes. Un large public de fans de tennis était rivé à ce match. Tout le monde regardait pour voir si Novak allait remporter son 25e Grand Chelem, ou si Alcaraz allait faire le Grand Chelem calendaire à seulement 22 ans. Pour être honnête, lorsque Carlos Alcaraz a remporté le deuxième set, je savais déjà que Novak ne serait pas capable de gagner deux sets supplémentaires. En jouant le type de tennis énergivore qu’ils ont montré dans les deux premiers sets. »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 19:47