Ievgueni Kafelnikov est assez loin du monde du tennis, mais son passé et surtout son palmarès, font qu’il reste un observateur avisé. Récemment il s’est exprimé au sujet du tennis russe sur le site de l’ATP. Selon lui, tous les voyants sont au vert et l’avenir pourrait être radieux : « Je me souviens que quand je suis rentré dans le top 10, Mara Safin avait six ans de moins que moi et il se battait comme un « fou » pour devenir le meilleur joueur russe du circuit. Cette émulation a été aussi un moteur pour moi, pour que je donne toujours le meilleur de moi même. De plus, cette rivalité a toujours été très saine. Finalement, nous nous motivions ensemble. Actuellement, je pense que la même chose est en train de se produire entre Medvevev, Khachanov, Rublev. Avec ces trois garçons dans le top 20, on peut dire que le tennis russe est vraiment en pleine forme. »