Faisant partie des plus viru­lents à avoir réagi à la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, l’an­cien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, après avoir expliqué qu’il boycot­te­rait les matchs face à l’Italien s’il jouait encore, en a remis une couche sur son compte Twitter.

i just don’t get it!! If you abso­lu­tely 100% sure of your innocence(as he was before with his lawyers),why you accep­ting 3 month ban?? makes no sense to me🤷‍♂️