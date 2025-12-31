Pas du genre à pratiquer la langue de bois, l’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, a répondu de manière très franche aux nombreuses questions posées par nos confrères de Clay.
Et lorsque le journaliste lui a demandé ce qu’il pensait des nombreuses plaintes de joueurs concernant la charge du calendrier, le Russe a adressé une petite pique à Carlos Alcaraz, qui n’hésite pas à prendre part à de nombreuses exhibitions tout en se plaignant de la programmation des tournois.
« Dans ma génération, nous étions simplement reconnaissants d’avoir du travail, d’avoir des tournois où jouer et de rendre heureux les fans du monde entier. Je l’ai déjà dit et je le répète : je n’ai jamais aimé que trop de joueurs de haut niveau participent à des tournois d’exhibition. Les exhibitions perturbent le calendrier. Je n’ai aucun problème avec le fait qu’ils jouent des exhibitions, mais qu’ils ne se plaignent pas. Mais s’ils jouent des exhibitions et qu’ils se plaignent ensuite du calendrier, ce n’est pas correct. »
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 15:45