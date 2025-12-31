Pas du genre à prati­quer la langue de bois, l’an­cien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, a répondu de manière très franche aux nombreuses ques­tions posées par nos confrères de Clay.

Et lorsque le jour­na­liste lui a demandé ce qu’il pensait des nombreuses plaintes de joueurs concer­nant la charge du calen­drier, le Russe a adressé une petite pique à Carlos Alcaraz, qui n’hé­site pas à prendre part à de nombreuses exhi­bi­tions tout en se plai­gnant de la program­ma­tion des tournois.

« Dans ma géné­ra­tion, nous étions simple­ment recon­nais­sants d’avoir du travail, d’avoir des tour­nois où jouer et de rendre heureux les fans du monde entier. Je l’ai déjà dit et je le répète : je n’ai jamais aimé que trop de joueurs de haut niveau parti­cipent à des tour­nois d’ex­hi­bi­tion. Les exhi­bi­tions perturbent le calen­drier. Je n’ai aucun problème avec le fait qu’ils jouent des exhi­bi­tions, mais qu’ils ne se plaignent pas. Mais s’ils jouent des exhi­bi­tions et qu’ils se plaignent ensuite du calen­drier, ce n’est pas correct. »