S’exprimant toujours librement, le Russe que l’on va sûrement traiter de vieux con a poussé un coup de gueule sur ce qu’il se passe aujourd’hui sur le circuit.
« Personne ne s’intéresse vraiment aux exhibitions ; tout le monde est concentré sur les tournois principaux. Vous voulez jouer pour le plaisir ? Très bien, alors quittez le circuit ATP et jouez des exhibitions. Voyez les choses autrement. Quand on a 17 ans, on veut participer à ces tournois, on court après les points et on essaie d’améliorer son classement. Et maintenant qu’on est célèbre et un joueur de haut niveau, on se fiche du circuit – mais c’est le circuit qui nous a permis d’atteindre notre niveau. C’est mon plus gros problème avec les joueurs d’aujourd’hui : ils ne respectent pas leurs origines ni ceux qui les ont aidés à devenir des superstars »
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 15:45