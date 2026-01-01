AccueilATPKafelnikov n'est pas content : "Maintenant quand on est célèbre et un...
Kafelnikov n’est pas content : « Maintenant quand on est célèbre et un joueur de haut niveau, on se fiche du circuit ; C’est mon plus gros problème avec les joueurs d’aujourd’hui : ils ne respectent pas leurs origines ni ceux qui les ont aidés à devenir des superstars »

S’exprimant toujours libre­ment, le Russe que l’on va sûre­ment traiter de vieux con a poussé un coup de gueule sur ce qu’il se passe aujourd’hui sur le circuit.

« Personne ne s’intéresse vrai­ment aux exhi­bi­tions ; tout le monde est concentré sur les tour­nois prin­ci­paux. Vous voulez jouer pour le plaisir ? Très bien, alors quittez le circuit ATP et jouez des exhi­bi­tions. Voyez les choses autre­ment. Quand on a 17 ans, on veut parti­ciper à ces tour­nois, on court après les points et on essaie d’améliorer son clas­se­ment. Et main­te­nant qu’on est célèbre et un joueur de haut niveau, on se fiche du circuit – mais c’est le circuit qui nous a permis d’atteindre notre niveau. C’est mon plus gros problème avec les joueurs d’aujourd’hui : ils ne respectent pas leurs origines ni ceux qui les ont aidés à devenir des superstars »

