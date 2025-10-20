En grande difficulté avant le début de la tournée asiatique, Daniil Medvedev a fait un choix fort en décidant de se séparer de son coach historique, le Français Gilles Cervara. Un choix payant pour le Russe qui a décroché ce dimanche, au Kazakhstan, son premier titre depuis mai 2023, le tout avec un bilan plus que positif (12 victoires pour trois défaites).
Interrogé au sujet de son compatriote, Ievgueni Kafelnikov, consultant pour le site russe, Championat, a refusé de s’enflammer après cette période positive.
« Si l’on parle du retour de Daniil Medvedev, la question est de savoir à quel niveau il le fera. Il est possible qu’il atteigne le top 10, mais ses chances d’entrer dans le top 5 sont minces. Pour l’instant, je n’en vois aucun signe. Je pense que le plus important est de se qualifier pour le Masters. Pour cela, il doit terminer parmi les huit meilleurs joueurs de la saison. Medvedev en est parfaitement capable. Ce sera très difficile, mais théoriquement, il en est capable. »
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 16:42