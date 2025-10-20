AccueilATPKafelnikov pas encore convaincu par Medvedev : "Si l'on parle du retour de...
Kafelnikov pas encore convaincu par Medvedev : « Si l’on parle du retour de Daniil, la ques­tion est de savoir à quel niveau il le fera. Pour l’ins­tant, je ne vois aucun signe d’un retour parmi le Top 5 »

Thomas S
Par Thomas S

En grande diffi­culté avant le début de la tournée asia­tique, Daniil Medvedev a fait un choix fort en déci­dant de se séparer de son coach histo­rique, le Français Gilles Cervara. Un choix payant pour le Russe qui a décroché ce dimanche, au Kazakhstan, son premier titre depuis mai 2023, le tout avec un bilan plus que positif (12 victoires pour trois défaites). 

Interrogé au sujet de son compa­triote, Ievgueni Kafelnikov, consul­tant pour le site russe, Championat, a refusé de s’en­flammer après cette période positive. 

« Si l’on parle du retour de Daniil Medvedev, la ques­tion est de savoir à quel niveau il le fera. Il est possible qu’il atteigne le top 10, mais ses chances d’en­trer dans le top 5 sont minces. Pour l’ins­tant, je n’en vois aucun signe. Je pense que le plus impor­tant est de se quali­fier pour le Masters. Pour cela, il doit terminer parmi les huit meilleurs joueurs de la saison. Medvedev en est parfai­te­ment capable. Ce sera très diffi­cile, mais théo­ri­que­ment, il en est capable. »

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 16:42

