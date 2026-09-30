Ancien numéro 1 mondial, double vainqueur en Grand Chelem et médaillé d’or en simple aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, Ievgueni Kafelnikov n’a pas sa langue dans sa poche lorsqu’il s’agit de juger ses compatriotes du circuit.
Alors que le tennis est moins dominant qu’avant et que deux de ses leaders, Andrey Rublev et Karen Khachanov ont un peu à peu décroché au classement (respectivement 24e et 27e mondial), l’actuel consultant pour le site Championat, a fait part d’un certain pessimisme, tout en incluant Daniil Medvedev, récent vainqueur d’un ATP 250 en Chine et actuel 6e mondial.
« Je ne sais pas s’ils retrouveront leur meilleur niveau. Je ne m’attends pas à ce qu’ils retrouvent une position leur permettant de remporter régulièrement des tournois. Je n’y crois pas », a‑t‐il déclaré.
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 17:07