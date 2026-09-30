Ancien numéro 1 mondial, double vain­queur en Grand Chelem et médaillé d’or en simple aux Jeux Olympiques de Sydney, en 2000, Ievgueni Kafelnikov n’a pas sa langue dans sa poche lors­qu’il s’agit de juger ses compa­triotes du circuit.

Alors que le tennis est moins domi­nant qu’a­vant et que deux de ses leaders, Andrey Rublev et Karen Khachanov ont un peu à peu décroché au clas­se­ment (respec­ti­ve­ment 24e et 27e mondial), l’ac­tuel consul­tant pour le site Championat, a fait part d’un certain pessi­misme, tout en incluant Daniil Medvedev, récent vain­queur d’un ATP 250 en Chine et actuel 6e mondial.

« Je ne sais pas s’ils retrou­ve­ront leur meilleur niveau. Je ne m’at­tends pas à ce qu’ils retrouvent une posi­tion leur permet­tant de remporter régu­liè­re­ment des tour­nois. Je n’y crois pas », a‑t‐il déclaré.