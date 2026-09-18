La dernière levée du Grand Chelem de l’année étant arrivée à son terme, la fin de saison reste inté­res­sante à suivre, pour les obser­va­teurs de la petite balle jaune. Elle déter­mi­nera quels seront les joueurs quali­fiés pour les Finals ATP de Turin.

Invité à s’ex­primer sur le sujet, Ievgueni Kafelnikov a affiché son pessi­misme pour son compa­triote Daniil Medvedev. Si l’an­cien numéro un mondial ne l’en­terre pas complé­te­ment, la concur­rence sera rude pour décro­cher le précieux sésame du tournoi des maîtres.

« Medvedev aura pour concur­rents Tiafoe, Fils, Jodar et, bien sûr, Taylor Fritz. Je ne sais pas qui occupe actuel­le­ment les places de la 11e à la 15e, mais il y a certai­ne­ment là des noms qui mettront Daniil sous pres­sion pour sa quali­fi­ca­tion pour les Finals. Et tout dépendra de lui. Pour l’instant, je ne connais pas son programme, ni s’il ira défendre son titre à Astana. Mais il y a des tour­nois où il peut marquer des points. Il s’agit, bien sûr, de Shanghai et de Paris deux tour­nois Masters 1000. S’il se distingue là‐bas, il est tout à fait possible qu’il se qualifie pour les Finales. Mais si tu me mets au pied du mur et que tu me demandes de te donner un pronostic précis sur sa quali­fi­ca­tion pour les Finales, je penche­rais plutôt pour un « non », il ne s’y quali­fiera pas », a commenté le double cham­pion en Grand Chelem dans des propos rapportés par Championat.