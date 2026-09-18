La dernière levée du Grand Chelem de l’année étant arrivée à son terme, la fin de saison reste intéressante à suivre, pour les observateurs de la petite balle jaune. Elle déterminera quels seront les joueurs qualifiés pour les Finals ATP de Turin.
Invité à s’exprimer sur le sujet, Ievgueni Kafelnikov a affiché son pessimisme pour son compatriote Daniil Medvedev. Si l’ancien numéro un mondial ne l’enterre pas complétement, la concurrence sera rude pour décrocher le précieux sésame du tournoi des maîtres.
« Medvedev aura pour concurrents Tiafoe, Fils, Jodar et, bien sûr, Taylor Fritz. Je ne sais pas qui occupe actuellement les places de la 11e à la 15e, mais il y a certainement là des noms qui mettront Daniil sous pression pour sa qualification pour les Finals. Et tout dépendra de lui. Pour l’instant, je ne connais pas son programme, ni s’il ira défendre son titre à Astana. Mais il y a des tournois où il peut marquer des points. Il s’agit, bien sûr, de Shanghai et de Paris deux tournois Masters 1000. S’il se distingue là‐bas, il est tout à fait possible qu’il se qualifie pour les Finales. Mais si tu me mets au pied du mur et que tu me demandes de te donner un pronostic précis sur sa qualification pour les Finales, je pencherais plutôt pour un « non », il ne s’y qualifiera pas », a commenté le double champion en Grand Chelem dans des propos rapportés par Championat.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 12:55