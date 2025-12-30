Dans une très riche inter­view de Kafelnikov éditée par le maga­zine Clay, le Russe dézingue pas mal de monde d’au­tant qu’il ne parle pas pour ne rien dire. Au sujet du choix de l’ATP d’ou­vrir le circuit à l’Arabie Saoudite, Yevgeni y va fort..

« Il faut promou­voir le tennis là où il est déjà popu­laire. C’est indé­niable : en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, au Chili, les gens adorent le tennis et ils ont bien mérité d’avoir des tour­nois. Quant à l’Arabie saou­dite… Je n’y suis pas opposé en prin­cipe, mais qu’ils s’emparent d’un événe­ment juste parce qu’ils ont des tonnes d’argent – ​​ils pour­raient utiliser des billets de banque au lieu de papier toilette… ce n’est pas juste. Vous voulez supprimer des tour­nois qui ont fait vivre et promou­voir le circuit pendant quarante ans, simple­ment parce que l’Arabie saou­dite offre plus d’argent ? Si on continue dans cette voie, honnê­te­ment, je ne sais pas ce que l’avenir réserve au tennis.