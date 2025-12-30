Dans une très riche interview de Kafelnikov éditée par le magazine Clay, le Russe dézingue pas mal de monde d’autant qu’il ne parle pas pour ne rien dire. Au sujet du choix de l’ATP d’ouvrir le circuit à l’Arabie Saoudite, Yevgeni y va fort..
« Il faut promouvoir le tennis là où il est déjà populaire. C’est indéniable : en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, au Chili, les gens adorent le tennis et ils ont bien mérité d’avoir des tournois. Quant à l’Arabie saoudite… Je n’y suis pas opposé en principe, mais qu’ils s’emparent d’un événement juste parce qu’ils ont des tonnes d’argent – ils pourraient utiliser des billets de banque au lieu de papier toilette… ce n’est pas juste. Vous voulez supprimer des tournois qui ont fait vivre et promouvoir le circuit pendant quarante ans, simplement parce que l’Arabie saoudite offre plus d’argent ? Si on continue dans cette voie, honnêtement, je ne sais pas ce que l’avenir réserve au tennis.
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 10:44