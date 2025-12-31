Quand nos collègues de Clay ont demandé à Kafelnikov qui il choi­si­rait entre Sinner et Alcaraz pour réaliser la meilleure carrière, sa réponse a été rapide et précise.

« Il me semble qu’Alcaraz est sans conteste plus talen­tueux, mais Sinner est plus motivé et plus impliqué. Et si je dois choisir entre le talent et l’éthique profes­sion­nelle, je choisis l’éthique profes­sion­nelle. Je pense donc que Sinner aura une meilleure carrière », a déclaré le Russe qui résume en quelques mots les qualités des deux ténors en privi­lé­giant le travail, ce qu’il a réalisé durant toute sa carrière riche d’une première place mondiale et de 26 titres sur le circuit dont deux en Grand Chelem, à Roland‐Garros et l’Open d’Australie.