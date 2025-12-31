AccueilATPKafelnikov : "Qui aura la meilleure carrière entre Carlos Alcaraz et Jannik...
ATP

Kafelnikov : « Qui aura la meilleure carrière entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ? Si je dois choisir entre le talent et l’éthique profes­sion­nelle, je choisis l’éthique profes­sion­nelle. Je pense donc que ce sera lui »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

640

Quand nos collègues de Clay ont demandé à Kafelnikov qui il choi­si­rait entre Sinner et Alcaraz pour réaliser la meilleure carrière, sa réponse a été rapide et précise.

« Il me semble qu’Alcaraz est sans conteste plus talen­tueux, mais Sinner est plus motivé et plus impliqué. Et si je dois choisir entre le talent et l’éthique profes­sion­nelle, je choisis l’éthique profes­sion­nelle. Je pense donc que Sinner aura une meilleure carrière », a déclaré le Russe qui résume en quelques mots les qualités des deux ténors en privi­lé­giant le travail, ce qu’il a réalisé durant toute sa carrière riche d’une première place mondiale et de 26 titres sur le circuit dont deux en Grand Chelem, à Roland‐Garros et l’Open d’Australie.

Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 08:12

Article précédent
Renzo Furlan (ex‐19e mondial) : « Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne sont jamais satis­faits, et lors­qu’ils perdent, ils placent la barre encore plus haut, se pour­sui­vant sans cesse »
Article suivant
Dimitrov, au sujet de la bataille des sexes entre Kyrgios et Sabalenka : « Je n’ai vu qu’une partie du match et je n’ai pas tout compris. Nick m’a même envoyé un message »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.