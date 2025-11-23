»Il y a trop de tennis sans intérêt dans le calendrier », déclarait récemment l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, rejoignant le constat de nombreux joueurs, dont Carlos Alcaraz, qui dénoncent un programme « surchargé ».
Une analyse que ne partage visiblement pas l’ancien numéro 1 mondial Ievgueni Kafelnikov, qui lui a répondu sur le réseau social X :
« Tu veux dire ‘il y a trop d’exhibitions inutiles qui rapportent beaucoup d’argent, ce qui a un effet négatif sur le calendrier’, Tim ? »
You mean « there is too much irrelevant exhibition tennis tournaments with lot of money,which has negative affect on calendar »,Tim?? https://t.co/cG1VS2wm0W— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 23, 2025
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 11:48