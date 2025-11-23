AccueilATPKafelnikov répond à Henman et indirectement à Alcaraz : "Tu veux dire...
ATP

Kafelnikov répond à Henman et indi­rec­te­ment à Alcaraz : « Tu veux dire qu’il y a trop d’ex­hi­bi­tions inutiles qui rapportent beau­coup d’argent, ce qui a un effet négatif sur le calen­drier, Tim ? »

Par Baptiste Mulatier

 »Il y a trop de tennis sans intérêt dans le calen­drier », décla­rait récem­ment l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, rejoi­gnant le constat de nombreux joueurs, dont Carlos Alcaraz, qui dénoncent un programme « surchargé ».

Une analyse que ne partage visi­ble­ment pas l’ancien numéro 1 mondial Ievgueni Kafelnikov, qui lui a répondu sur le réseau social X :

« Tu veux dire ‘il y a trop d’ex­hi­bi­tions inutiles qui rapportent beau­coup d’argent, ce qui a un effet négatif sur le calen­drier’, Tim ? »

Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 11:48

