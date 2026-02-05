Connu pour dire ce qu’il pense quitte à irriter quelques fois, Ievgueni Kafelnikov a fait une sortie qui ne risque ne pas plaire aux fans de Roger Federer ?

Alors qu’il était l’in­vité de la dernière émis­sion « Hard Court » sur la chaîne Youtube First&Red, l’an­cien numéro 1 mondial n’a pas hésité à déclasser Roger Federer du fameux débat du GOAT (ou plus grand joueur de tous les temps).

Selon lui, la gran­deur ne se mesure qu’en termes de chiffres et de titres remportés. Et à ce petit jeu‐là, le Suisse a en effet un peu de retard sur ses deux collègues du Big 3.

« Pour être honnête, tout le monde a déjà oublié [Roger] Federer. C’est mon opinion person­nelle. Avec ses 20 titres du Grand Chelem. Objectivement parlant, Rafael Nadal en a 22, Novak Djokovic en a 24. Pour certains, Federer restera le plus grand joueur de tennis de l’his­toire, mais les chiffres ne mentent pas. Nous mesu­rons les perfor­mances en fonc­tion du nombre de tour­nois et de titres remportés. »