Connu pour dire ce qu’il pense quitte à irriter quelques fois, Ievgueni Kafelnikov a fait une sortie qui ne risque ne pas plaire aux fans de Roger Federer ?
Alors qu’il était l’invité de la dernière émission « Hard Court » sur la chaîne Youtube First&Red, l’ancien numéro 1 mondial n’a pas hésité à déclasser Roger Federer du fameux débat du GOAT (ou plus grand joueur de tous les temps).
Selon lui, la grandeur ne se mesure qu’en termes de chiffres et de titres remportés. Et à ce petit jeu‐là, le Suisse a en effet un peu de retard sur ses deux collègues du Big 3.
« Pour être honnête, tout le monde a déjà oublié [Roger] Federer. C’est mon opinion personnelle. Avec ses 20 titres du Grand Chelem. Objectivement parlant, Rafael Nadal en a 22, Novak Djokovic en a 24. Pour certains, Federer restera le plus grand joueur de tennis de l’histoire, mais les chiffres ne mentent pas. Nous mesurons les performances en fonction du nombre de tournois et de titres remportés. »
Publié le jeudi 5 février 2026 à 16:51