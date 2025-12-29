Invité par nos confrères de Clay à s’exprimer sur la récente séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Ievgueni Kafelnikov, ancien numéro 1 mondial et observateur très attentif du circuit, a estimé que le poids trop important du père du joueur dans la prise de décision était un problème.
« La plus grosse erreur, c’est quand les parents s’immiscent dans le parcours du joueur. Je ne connais pas les antécédents du père de Carlos, mais je n’ai jamais apprécié ce genre de comportement. Dans ma famille, par exemple, c’était moi qui prenais toutes les décisions. Mon père ne s’est jamais mêlé de mes dépenses, que ce soit concernant le salaire de mon entraîneur ou mes achats. D’après ce que j’ai entendu, il y a eu une grosse dispute entre Juan Carlos et son père. J’ai toujours dit que ce genre de situation a un impact négatif sur le joueur. Carlos est un adulte ; c’est lui qui peut décider maintenant. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas simplement dit à son père : « Écoute, ça me regarde. On a connu beaucoup de succès ensemble, on a gagné de nombreux Grands Chelems, on a gagné beaucoup d’argent… » C’est un peu décevant. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 19:45