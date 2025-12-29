Invité par nos confrères de Clay à s’ex­primer sur la récente sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Ievgueni Kafelnikov, ancien numéro 1 mondial et obser­va­teur très attentif du circuit, a estimé que le poids trop impor­tant du père du joueur dans la prise de déci­sion était un problème.

« La plus grosse erreur, c’est quand les parents s’im­miscent dans le parcours du joueur. Je ne connais pas les anté­cé­dents du père de Carlos, mais je n’ai jamais apprécié ce genre de compor­te­ment. Dans ma famille, par exemple, c’était moi qui prenais toutes les déci­sions. Mon père ne s’est jamais mêlé de mes dépenses, que ce soit concer­nant le salaire de mon entraî­neur ou mes achats. D’après ce que j’ai entendu, il y a eu une grosse dispute entre Juan Carlos et son père. J’ai toujours dit que ce genre de situa­tion a un impact négatif sur le joueur. Carlos est un adulte ; c’est lui qui peut décider main­te­nant. Je ne comprends pas pour­quoi il n’a pas simple­ment dit à son père : « Écoute, ça me regarde. On a connu beau­coup de succès ensemble, on a gagné de nombreux Grands Chelems, on a gagné beau­coup d’argent… » C’est un peu décevant. »

