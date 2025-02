Véritable bombe de cette journée de samedi dans le monde du tennis, la suspen­sion de trois mois acceptée par Jannik Sinner en accord avec l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) fait énor­mé­ment réagir.

Et après les propos forts de Stan Wawrinka et Nick Kyrgios, c’est cette fois au tour d’un joueur retraité de s’ex­primer sans langue de bois.

En effet, l’an­cien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, a expliqué sur son compte Twitter que s’il jouait encore, il boycot­te­rait tout simple­ment les matchs face à l’ac­tuel numéro 1 mondial.

after latest developments,i would do follo­wing (assu­ming i was still playing). Every time i draw Sinner in the tournament,i do not go on court,doesn’t matter if first round or final. But I’m afraid not one will do same😉