Dans un long entretien accordé à Clay Tennis, Ievgueni Kafelnikov a commenté l’actualité tennistique du circuit. Invité à désigner celui qui pourrait compléter le « nouveau Big Three » avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’ancien numéro un mondial a donné un avis tranché.
Pour le double champion en Grand Chelem, Holger Rune ne fait tout simplement plus partie de l’équation et lui préfère Learner Tien, tout juste vainqueur du Next Gen ATP Finals, ou encore le Brésilien Joao Fonseca.
« Rune n’est plus dans la discussion. Il faut plutôt se tourner vers quelqu’un comme le jeune Américain que Michael Chang entraîne actuellement, Learner Tien. Il pourrait être le bon candidat. Fonseca aussi. S’ils écoutent leurs entraîneurs, ils ont un très bel avenir devant eux ».
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 15:20