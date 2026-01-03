AccueilATPKafelnikov, sur le troisième homme derrière Sinner et Alcaraz : "Rune n'est...
Kafelnikov, sur le troi­sième homme derrière Sinner et Alcaraz : « Rune n’est plus dans la discus­sion. Il faut plutôt se tourner vers quel­qu’un comme le jeune Américain »

Jean Muller
Par Jean Muller

Dans un long entre­tien accordé à Clay Tennis, Ievgueni Kafelnikov a commenté l’ac­tua­lité tennis­tique du circuit. Invité à dési­gner celui qui pour­rait compléter le « nouveau Big Three » avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’an­cien numéro un mondial a donné un avis tranché.

Pour le double cham­pion en Grand Chelem, Holger Rune ne fait tout simple­ment plus partie de l’équa­tion et lui préfère Learner Tien, tout juste vain­queur du Next Gen ATP Finals, ou encore le Brésilien Joao Fonseca.

« Rune n’est plus dans la discus­sion. Il faut plutôt se tourner vers quel­qu’un comme le jeune Américain que Michael Chang entraîne actuel­le­ment, Learner Tien. Il pour­rait être le bon candidat. Fonseca aussi. S’ils écoutent leurs entraî­neurs, ils ont un très bel avenir devant eux ».

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 15:20

