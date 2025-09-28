Ancien numéro 1 mondial et désormais observateur attentif du circuit professionnel, Evgueny Kafelnikov s’est récemment exprimé chez nos confrères serbes de SportKlub.
Et après avoir expliqué que Novak Djokovic était épuisé, le Russe s’est exprimé sur son compatriote, Daniil Medvedev, en difficulté cette saison.
« Je ne pourrais jamais être l’entraîneur de Danilo. Il ne comprendrait tout simplement pas ce que je lui dirais aujourd’hui. Seul un junior de 15, 16 ou 17 ans serait bon à entraîner, car à cet âge, ils acceptent ce qu’on leur dit. L’ego des joueurs plus âgés est trop fort. Un joueur de tennis qui a déjà connu un grand succès n’écoutera personne. Medvedev était le premier mondial, il pense savoir ce qui est le mieux pour lui. »
