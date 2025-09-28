AccueilATPKafelnikov sur Medvedev : "Je ne pourrais jamais être l'entraîneur de Daniil....
Kafelnikov sur Medvedev : « Je ne pour­rais jamais être l’en­traî­neur de Daniil. L’ego de ces joueurs est trop fort. Il ne compren­drait tout simple­ment pas ce que je lui dirais »

Par Thomas S

Ancien numéro 1 mondial et désor­mais obser­va­teur attentif du circuit profes­sionnel, Evgueny Kafelnikov s’est récem­ment exprimé chez nos confrères serbes de SportKlub.

Et après avoir expliqué que Novak Djokovic était épuisé, le Russe s’est exprimé sur son compa­triote, Daniil Medvedev, en diffi­culté cette saison. 

« Je ne pour­rais jamais être l’en­traî­neur de Danilo. Il ne compren­drait tout simple­ment pas ce que je lui dirais aujourd’hui. Seul un junior de 15, 16 ou 17 ans serait bon à entraîner, car à cet âge, ils acceptent ce qu’on leur dit. L’ego des joueurs plus âgés est trop fort. Un joueur de tennis qui a déjà connu un grand succès n’écou­tera personne. Medvedev était le premier mondial, il pense savoir ce qui est le mieux pour lui. »

Publié le dimanche 28 septembre 2025 à 17:07

