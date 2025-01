Alors que Daniil Medvedev et sa femme viennent tout juste d’ac­cueillir un deuxième enfant et que le joueur russe n’est toujours pas présent à Melbourne à quatre jours du début de l’Open d’Australie, l’an­cien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, a expliqué au site Championat que cette nais­sance pour­rait avoir un impact direct sur les perfor­mances de son compatriote

« L’impact de la nais­sance d’un enfant sur l’Open d’Australie est une histoire pure­ment indi­vi­duelle. Vous devez comprendre comment s’est déroulé l’en­traî­ne­ment de Daniil pendant l’in­ter­saison. Je pense que psycho­lo­gi­que­ment, le dernier mois n’a pas été facile pour Medvedev, à cause de l’an­ti­ci­pa­tion de l’ac­cou­che­ment et de l’état de sa femme. La gros­sesse n’est pas une chose facile. Je ne sais pas comment s’est déroulé l’in­ter­saison de Daniil, mais vous devez arriver en Australie à l’avance. Tout le monde se prépare pendant que Daniil est en Europe en ce moment. Je n’ai aucune idée de la manière dont il va arriver à gérer cela. Ma fille est née il y a 26 ans. Elle est née en pleine saison, en octobre. Cela a proba­ble­ment eu un effet positif sur moi. Mais je ne me souviens pas quels ont été les résul­tats à l’époque. Je le répète, c’est une posi­tion individuelle. »