L’ancien joueur russe Kafelnikov s’est exprimé au sujet de son compatriote Medvedev chez nos confrères de l’agence TASS. Il ne manche pas ses mots et ne croit surtout pas que Daniil va s’en sortir.
« Comprenez bien que le problème est le suivant : les athlètes dans cette situation ne veulent écouter personne, ils n’acceptent personne. Peu importe qui on donnerait à Medvedev aujourd’hui, il ne considérerait pas cette personne comme un entraîneur, comme un mentor, et ne ferait pas tout ce qu’on lui dirait de faire à la lettre. C’est tout. Medvedev a remporté un nombre impressionnant de titres. Je ne sais pas ce qu’il veut accomplir, quelle motivation lui reste. Gagner un tournoi du Grand Chelem ? Revenir en tête du classement ? Je ne sais pas. Malheureusement, tout n’est pas aussi rose que beaucoup voudraient le croire. L’année prochaine, il aura déjà 30 ans, un âge où tout changement radical n’aura plus aucun sens »
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 12:25