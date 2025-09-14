AccueilATPKafelnikov très pessimiste au sujet de Medvedev : "Les athlètes dans cette...
Kafelnikov très pessi­miste au sujet de Medvedev : « Les athlètes dans cette situa­tion ne veulent écouter personne, ils n’ac­ceptent personne. Peu importe qui on donne­rait à Daniil, il ne consi­dé­re­rait pas cette personne comme un entraî­neur, comme un mentor »

L’ancien joueur russe Kafelnikov s’est exprimé au sujet de son compa­triote Medvedev chez nos confrères de l’agence TASS. Il ne manche pas ses mots et ne croit surtout pas que Daniil va s’en sortir.

« Comprenez bien que le problème est le suivant : les athlètes dans cette situa­tion ne veulent écouter personne, ils n’ac­ceptent personne. Peu importe qui on donne­rait à Medvedev aujourd’hui, il ne consi­dé­re­rait pas cette personne comme un entraî­neur, comme un mentor, et ne ferait pas tout ce qu’on lui dirait de faire à la lettre. C’est tout. Medvedev a remporté un nombre impres­sion­nant de titres. Je ne sais pas ce qu’il veut accom­plir, quelle moti­va­tion lui reste. Gagner un tournoi du Grand Chelem ? Revenir en tête du clas­se­ment ? Je ne sais pas. Malheureusement, tout n’est pas aussi rose que beau­coup voudraient le croire. L’année prochaine, il aura déjà 30 ans, un âge où tout chan­ge­ment radical n’aura plus aucun sens »

