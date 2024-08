Le Polonais Kamil Majchrzak, actuel 168e joueur mondial, est bien placé pour parler du cas Sinner, ayant lui‐même été contrôlé trois fois posi­tifs à une substance illi­cite, en fin d’année 2022.

Même après avoir prouvé qu’il avait ingéré cette substance sans connais­sance ni inten­tion, il avait écopé d’une suspen­sion de 13 mois. De retour sur les courts depuis début 2024, il a avoué qu’ap­prendre l’af­faire autour de Jannik Sinner lui avait mis un sacré coup au moral.

« Quelques heures avant mon premier match de quali­fi­ca­tion à l’US Open, j’ai reçu des nouvelles du monde du tennis qui sont choquantes et extrê­me­ment doulou­reuses pour moi. Je n’ai pas donné de détails pour ma propre santé et mon confort mental, mais le fait que je n’ai même pas pu mettre les pieds sur un terrain non privé pendant la majeure partie de la durée de mon affaire alors que d’autres pouvaient jouer norma­le­ment et réaliser leurs rêves dans la même situa­tion ne me donne pas la paix. Je suis dévasté et choqué. Mais comme je l’ai dit, je me trompe peut‐être. De plus, qui se soucie de ce que pensent les joueurs moins bien classés ? »