Absent du tournoi de Munich cette semaine après son magni­fique parcours jusqu’en finale à l’ATP 250 de Belgrade, la semaine dernière, Aslan Karatsev est revenu en inter­view sur cet épatant début d’année. Une ascen­sion excep­tion­nelle qui a encore plus été confirmé après sa victoire en Serbie face au numéro 1 mondial Novak Djokovic (7–5, 4–6, 6–4).

« Tout ce qui m’ar­rive ne vient pas de nulle part. Il y a eu beau­coup, beau­coup de travail derrière cela, peu importe que cela se soit passé à 27 ans. Oui, j’ai eu des bles­sures, des problèmes, mais main­te­nant je fais un excellent travail avec mon entraî­neur. Nous travaillons très dur depuis environ deux ans et demi et cela a payé en 2021, mais cela ne veut pas dire que c’était comme : ‘oh, ça a soudai­ne­ment payé, ça est sorti de nulle part.’ […] Tout cela est donné par un travail acharné au quoti­dien, c’est un processus très long dans lequel vous devez travailler jour après jour. Cela m’a aussi donné beau­coup de confiance pour atteindre la demi‐finale de l’Open d’Australie après avoir battu de très bons joueurs puis perdu contre Novak… À chaque match que je joue, je me sens plus confiant, mais tout cela est un processus : il faut être présent tous les jours sur les terrains d’en­traî­ne­ment, améliorer son jeu, progresser menta­le­ment et physiquement. »