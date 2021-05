Aslan Karatsev devient de plus en plus loquace. Il lui a d’ailleurs fallu un peu de temps pour s’ha­bi­tuer à son nouveau statut.

S’il avait déjà évoqué le fait qu’il aimait beau­coup Roger Federer derniè­re­ment, c’est presque une décla­ra­tion d’amour que le Russe a offert aux médias. On imagine le plaisir qu’il aurait à rencon­trer prochai­ne­ment le Maestro.

« J’ai adoré Agassi et Sampras. Quand ils sont partis, j’ai alors regardé Roger Federer. Ce qu’il produit sur un court ne peut être comparé à rien d’autres, c’est simple­ment unique ce qu’il arrive à faire sur un court. J’aimerais main­te­nant l’af­fronter. Enfant, je l’ai très souvent regardé. Ce serait un défi incroyable. Ce que j’ad­mire le plus aujourd’hui c’est sa capa­cité, à son âge, de pouvoir se main­tenir à ce niveau. Il bouge bien. C’est phéno­ménal et c’est un bel exemple pour tout le monde. »