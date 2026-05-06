Interrogé par nos confrères russes de Championat, Karen Khachanov a défendu l’idée que Novak Djokovic avait tout à fait ses chances de remporter un 25e Grand Chelem d’au­tant que ses perfor­mances dans cet exer­cice ont toujours été au rendez‐vous.

Cela devient encore plus d’ac­tua­lité depuis que Carlos Alcaraz a dû déclarer forfait pour Roland‐Garros. Il est certain que Nole a pris cela en compte.

« C’est inutile d’en discuter. Pourquoi serait‐ce du fantasme ? Il a joué la finale de l’Open d’Australie. Ou encore, l’an dernier, il a disputé les quatre demi‐finales de Grand Chelem et n’a perdu que contre Sinner et Alcaraz. Donc, pour lui, il s’avère que ces deux‐là sont ses prin­ci­paux rivaux actuel­le­ment. En réalité, si l’on regarde les statis­tiques, tout est possible, bien sûr. Tout le monde compte sur lui, et je pense toujours que les jeunes joueurs, discrè­te­ment, sans forcé­ment y être obligés, devraient le battre. Mais il leur dit le contraire. »