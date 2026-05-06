Accueil ATP

Karen Khachanov caté­go­rique sur Novak Djokovic : « C’est inutile d’en discuter »

Par
Jean Muller
-
2503

Interrogé par nos confrères russes de Championat, Karen Khachanov a défendu l’idée que Novak Djokovic avait tout à fait ses chances de remporter un 25e Grand Chelem d’au­tant que ses perfor­mances dans cet exer­cice ont toujours été au rendez‐vous. 

Cela devient encore plus d’ac­tua­lité depuis que Carlos Alcaraz a dû déclarer forfait pour Roland‐Garros. Il est certain que Nole a pris cela en compte.

« C’est inutile d’en discuter. Pourquoi serait‐ce du fantasme ? Il a joué la finale de l’Open d’Australie. Ou encore, l’an dernier, il a disputé les quatre demi‐finales de Grand Chelem et n’a perdu que contre Sinner et Alcaraz. Donc, pour lui, il s’avère que ces deux‐là sont ses prin­ci­paux rivaux actuel­le­ment. En réalité, si l’on regarde les statis­tiques, tout est possible, bien sûr. Tout le monde compte sur lui, et je pense toujours que les jeunes joueurs, discrè­te­ment, sans forcé­ment y être obligés, devraient le battre. Mais il leur dit le contraire. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥