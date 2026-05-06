Interrogé par nos confrères russes de Championat, Karen Khachanov a défendu l’idée que Novak Djokovic avait tout à fait ses chances de remporter un 25e Grand Chelem d’autant que ses performances dans cet exercice ont toujours été au rendez‐vous.
Cela devient encore plus d’actualité depuis que Carlos Alcaraz a dû déclarer forfait pour Roland‐Garros. Il est certain que Nole a pris cela en compte.
« C’est inutile d’en discuter. Pourquoi serait‐ce du fantasme ? Il a joué la finale de l’Open d’Australie. Ou encore, l’an dernier, il a disputé les quatre demi‐finales de Grand Chelem et n’a perdu que contre Sinner et Alcaraz. Donc, pour lui, il s’avère que ces deux‐là sont ses principaux rivaux actuellement. En réalité, si l’on regarde les statistiques, tout est possible, bien sûr. Tout le monde compte sur lui, et je pense toujours que les jeunes joueurs, discrètement, sans forcément y être obligés, devraient le battre. Mais il leur dit le contraire. »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 09:45