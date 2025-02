Auteur d’un début de saison 2025 manqué (trois défaites pour deux victoires) après une fin d’année 2024 réussie où il a manqué de peu une quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin, Karen Khachanov s’est exprimé chez nos confrères de Tennis.com après sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Dubaï face à Dan Evans.

Notamment inter­rogé sur sa défaite à Doha face à son compa­triote et ami, Daniil Medvedev, l’ac­tuel 24e joueur mondial a reconnu que ce n’était pas les matchs les plus simples à aborder et à disputer.

« Je n’ai pas eu la chance de jouer contre Daniil. C’était un match diffi­cile pour les deux, disons‐le. Il aurait préféré, j’en suis sûr, quel­qu’un d’autre. J’aurais préféré quel­qu’un d’autre. Mais avec ce niveau de jeu, j’ai les moyens d’aller plus loin et peut‐être obtenir un meilleur résultat. »