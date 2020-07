Karen Khachanov a fait ses adieux au Thiem’s 7 à Kitzbühel jeudi soir en battant Matteo Berrettini. Dans une interview accordée à tennisnet, le Russe parle de la période de coronavirus mais aussi de Nick Kyrgios. « J’ai fait de l’exercice et j’ai essayé de me maintenir en forme pendant ces trois mois et demi à Moscou. J’ai seulement joué au tennis pour ne pas oublier comment faire. Des événements comme celui-ci, ici à Kitzbühel, sont très utiles parce qu’ils vous permettent de vous entraîner et de corriger vos erreurs. »

Khachanov évoque également les récentes sorties de Nick Kyrgios, qui a exprimé son mécontentement à l’égard de Dominic Thiem et d’Alexander Zverev sur Twitter. « Nick Kyrgios est un bon gars pour moi. Nous avons joué en junior en même temps. Il nous connaît bien, nous sommes de la même génération. Il peut sembler fou à certaines personnes sur le terrain, mais c’est un gars cool loin du terrain, vraiment détendu. Parfois, les choses se passent simplement parce qu’il ressent trop de pression de l’intérieur. Bien sûr, il est responsable de ce qu’il fait. Mais je ne vais pas juger si ce qu’il fait est bon ou mauvais. »