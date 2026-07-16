Accueil ATP

Karen Khachanov : « Novak Djokovic m’a confié quelque chose à propos de Roger Federer »

Par
Baptiste Mulatier
-
1316

De passage dans l’émis­sion russe « Hardcourt » de First&Red, Karen Khachanov s’est exprimé sur la longé­vité de Novak Djokovic, encore demi‐finaliste de Wimbledon à 39 ans.

Dans des propos relayés par le média Championnat, le 26e joueur mondial a expliqué le Serbe s’était inspiré de Roger Federer pour orga­niser son calendrier. 

« S’il prend du plaisir, est en forme, motivé pour jouer et conti­nuer à gagner sa vie, pour­quoi pas ? Il choisit main­te­nant le nombre de tour­nois auxquels il parti­cipe. Novak m’a confié qu’à un moment donné, après ses 35 ans, il a commencé à étudier le calen­drier de Roger et à analyser sa stra­tégie de l’époque. Il parvient encore à figurer dans le top 5, voire le top 10 mondial. Il a répété à plusieurs reprises que le clas­se­ment n’a plus d’importance, qu’il joue pour les grands tour­nois, mais au moins, il atteint les demi‐finales. Que dire de plus ? »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 12:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥