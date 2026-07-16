De passage dans l’émission russe « Hardcourt » de First&Red, Karen Khachanov s’est exprimé sur la longévité de Novak Djokovic, encore demi‐finaliste de Wimbledon à 39 ans.
Dans des propos relayés par le média Championnat, le 26e joueur mondial a expliqué le Serbe s’était inspiré de Roger Federer pour organiser son calendrier.
« S’il prend du plaisir, est en forme, motivé pour jouer et continuer à gagner sa vie, pourquoi pas ? Il choisit maintenant le nombre de tournois auxquels il participe. Novak m’a confié qu’à un moment donné, après ses 35 ans, il a commencé à étudier le calendrier de Roger et à analyser sa stratégie de l’époque. Il parvient encore à figurer dans le top 5, voire le top 10 mondial. Il a répété à plusieurs reprises que le classement n’a plus d’importance, qu’il joue pour les grands tournois, mais au moins, il atteint les demi‐finales. Que dire de plus ? »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 12:41