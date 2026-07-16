De passage dans l’émis­sion russe « Hardcourt » de First&Red, Karen Khachanov s’est exprimé sur la longé­vité de Novak Djokovic, encore demi‐finaliste de Wimbledon à 39 ans.

Dans des propos relayés par le média Championnat, le 26e joueur mondial a expliqué le Serbe s’était inspiré de Roger Federer pour orga­niser son calendrier.

« S’il prend du plaisir, est en forme, motivé pour jouer et conti­nuer à gagner sa vie, pour­quoi pas ? Il choisit main­te­nant le nombre de tour­nois auxquels il parti­cipe. Novak m’a confié qu’à un moment donné, après ses 35 ans, il a commencé à étudier le calen­drier de Roger et à analyser sa stra­tégie de l’époque. Il parvient encore à figurer dans le top 5, voire le top 10 mondial. Il a répété à plusieurs reprises que le clas­se­ment n’a plus d’importance, qu’il joue pour les grands tour­nois, mais au moins, il atteint les demi‐finales. Que dire de plus ? »