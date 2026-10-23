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Karen Khachanov : « On m’a demandé si Alexander Zverev méri­tait la première place mondiale, avec les bles­sures cette saison de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Ma réponse est oui »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que certains passionnés de tennis remettent en cause la légi­ti­mité d’Alexander Zverev, vain­queur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev est défendu par la plupart de ses pairs. 

Interviewé par Championnat à Almaty, où il va affronter Alexander Bublik en quarts de finale, Karen Khachanov, 25e mondial, a estimé que l’Allemand méri­tait le trône. 

« On m’a demandé si Zverev méri­tait la première place au clas­se­ment. Il l’a méritée, il l’a conquise, malgré l’absence d’Alcaraz au début, puis celle de Sinner. Il a atteint les demi‐finales en Australie, remporté Roland‐Garros, son premier Grand Chelem, puis s’est immé­dia­te­ment qualifié pour la finale de Wimbledon et a remporté l’US Open. Et avant cela, on disait que Sinner et Alcaraz avaient dominé pendant deux saisons. C’est sans doute pour cela qu’il serait inté­res­sant que davan­tage de joueurs tentent de leur faire concurrence »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 17:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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