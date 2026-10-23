Alors que certains passionnés de tennis remettent en cause la légi­ti­mité d’Alexander Zverev, vain­queur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev est défendu par la plupart de ses pairs.

Interviewé par Championnat à Almaty, où il va affronter Alexander Bublik en quarts de finale, Karen Khachanov, 25e mondial, a estimé que l’Allemand méri­tait le trône.

« On m’a demandé si Zverev méri­tait la première place au clas­se­ment. Il l’a méritée, il l’a conquise, malgré l’absence d’Alcaraz au début, puis celle de Sinner. Il a atteint les demi‐finales en Australie, remporté Roland‐Garros, son premier Grand Chelem, puis s’est immé­dia­te­ment qualifié pour la finale de Wimbledon et a remporté l’US Open. Et avant cela, on disait que Sinner et Alcaraz avaient dominé pendant deux saisons. C’est sans doute pour cela qu’il serait inté­res­sant que davan­tage de joueurs tentent de leur faire concurrence »