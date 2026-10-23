Alors que certains passionnés de tennis remettent en cause la légitimité d’Alexander Zverev, vainqueur de Roland‐Garros, de l’US Open et prochain numéro 1 mondial en ayant perdu tous ses duels cette année contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic, Alexander Zverev est défendu par la plupart de ses pairs.
Interviewé par Championnat à Almaty, où il va affronter Alexander Bublik en quarts de finale, Karen Khachanov, 25e mondial, a estimé que l’Allemand méritait le trône.
« On m’a demandé si Zverev méritait la première place au classement. Il l’a méritée, il l’a conquise, malgré l’absence d’Alcaraz au début, puis celle de Sinner. Il a atteint les demi‐finales en Australie, remporté Roland‐Garros, son premier Grand Chelem, puis s’est immédiatement qualifié pour la finale de Wimbledon et a remporté l’US Open. Et avant cela, on disait que Sinner et Alcaraz avaient dominé pendant deux saisons. C’est sans doute pour cela qu’il serait intéressant que davantage de joueurs tentent de leur faire concurrence »
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 17:16