Bloqué depuis plusieurs jours à Dubaï suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran et la ferme­ture de l’es­pace aérien aux Émirats arabes unis, Karen Khachanov a donné de ses nouvelles, et elles sont excellentes.

Le Russe, en compa­gnie de ses compa­triotes, Daniil Medvedev et Andrey Rublev, a pu prendre un avion en direc­tion de Los Angeles. Ce qui lui laisse le temps de se préparer avant son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells (vendredi ou samedi).

Message from Karen.



Says he’s all right, en route to LA. Couldn’t leave Dubai in time before the war started, so just spent time at home w/ family. Wasn’t sure when the airs­pace will reopen, so was in limbo, but tried to go to the gym to stay fit & just waited.

[First & Red] pic.twitter.com/1g68i46q3Y — til pola­ri­ty’s end 🎾⚡#SpallettiEra⚡⚫⚪ (@lildarkcage) March 4, 2026

« Salut à tous, c’est Karen. Je voulais juste vous dire que je vais bien, je suis en sécu­rité. Là tout de suite, je suis en route pour Los Angeles. Malheureusement, je n’ai pas pu quitter Dubaï avant que tout commence, donc je suis resté là‐bas avec ma famille, j’ai passé du temps à la maison. Je ne savais pas quand l’es­pace aérien allait rouvrir, donc c’était un peu incer­tain, j’étais dans l’at­tente, mais j’ai essayé d’aller à la salle de sport, de rester en forme, et juste d’at­tendre. Maintenant enfin tout s’est arrangé et je pars pour LA. J’espère vous revoir bientôt dans les tour­nois. Restez en sécu­rité tout le monde, prenez soin de vous. Bye. »