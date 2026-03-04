Bloqué depuis plusieurs jours à Dubaï suite à l’intervention militaire des États‐Unis en Iran et la fermeture de l’espace aérien aux Émirats arabes unis, Karen Khachanov a donné de ses nouvelles, et elles sont excellentes.
Le Russe, en compagnie de ses compatriotes, Daniil Medvedev et Andrey Rublev, a pu prendre un avion en direction de Los Angeles. Ce qui lui laisse le temps de se préparer avant son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells (vendredi ou samedi).
Message from Karen.— til polarity’s end 🎾⚡#SpallettiEra⚡⚫⚪ (@lildarkcage) March 4, 2026
Says he’s all right, en route to LA. Couldn’t leave Dubai in time before the war started, so just spent time at home w/ family. Wasn’t sure when the airspace will reopen, so was in limbo, but tried to go to the gym to stay fit & just waited.
[First & Red] pic.twitter.com/1g68i46q3Y
« Salut à tous, c’est Karen. Je voulais juste vous dire que je vais bien, je suis en sécurité. Là tout de suite, je suis en route pour Los Angeles. Malheureusement, je n’ai pas pu quitter Dubaï avant que tout commence, donc je suis resté là‐bas avec ma famille, j’ai passé du temps à la maison. Je ne savais pas quand l’espace aérien allait rouvrir, donc c’était un peu incertain, j’étais dans l’attente, mais j’ai essayé d’aller à la salle de sport, de rester en forme, et juste d’attendre. Maintenant enfin tout s’est arrangé et je pars pour LA. J’espère vous revoir bientôt dans les tournois. Restez en sécurité tout le monde, prenez soin de vous. Bye. »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 12:12